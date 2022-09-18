السلطات اليابانية تجلي 800 ألف من مواطنيها .. ما القصة؟

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قررت السلطات اليابانية إجلاء أكثر من 800 ألف من مواطنيها، في جنوب غرب البلاد قبل وصول إعصار نانمادول القوي للغاية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم السبت.

وتفصيلا، أوضحت هيئة الإذاعة اليابانية أن أمر الإجلاء صدر لـ 388 ألف من سكان محافظة كاجوشيما، و76 ألفا من سكان مدينة أساكوسا في محافظة كوماموتو، وما يقرب من 400 ألف من سكان عاصمة محافظة ميازاكي في جنوب شرق جزيرة كيوشو.

ووفقا للخبراء، فإن تعليمات الإخلاء تشكل المستوى الرابع من مستويات التهديد الخمسة المحتملة.

من جهتها طالبت السلطات بإتمام عملية الإخلاء بينما لا يزال ذلك ممكنا، قبل الإعلان عن مستوى التهديد الخامس، حيث سيكون هناك خطر مباشر على حياة الإنسان. يتم تذكير المواطنين بالإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة انقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات المياه.