السلفادور تدعم ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030

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أعلنت جمهورية السلفادور رسميًا اليوم السبت دعمها لملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي الذي تقدمت به السعودية، مشيرة إلى أن الدعم يؤكد عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين البلدين.