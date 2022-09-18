السلمي: المملكة تملك بنية تحتية ومنشآت رياضية تؤهلها لاستضافة أي حدث

قال مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والاتصال رجاء الله السلمي، إن هناك دعم كامل من القيادة في المملكة من أجل المساعدة على نجاح تلك المناسبات ونجاحها.

المملكة تملك بنية تحتية ومنشآت رياضية تؤهلها لاستضافة أي حدث

وأضاف خلال لقائه مع قناة «الإخبارية»، أن مجال الاستثمار في الرياضة يساعد على خلق المزيد من الفرص المختلفة للشركات والقطاع الخاص.

وتابع: أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة وتدشين فعاليات جديدة من تنفيذ أهداف وزارة الرياضة، لافتا إلى أن المملكة تعمل على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية المقبلة.

وأكد السلمي، أن المملكة تملك قاعدة كبيرة من المنشآت والبنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة أي حدث رياضي.