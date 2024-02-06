السلّوم يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

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أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني المهندس إسماعيل بن محمد السلّوم، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وأشار السلّوم، إلى أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعد أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويُعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة، ويسهم في تسريع تنفيذ تلك المشاريع الإستراتيجية، وتنويع أثرها الاقتصادي بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.

وأفاد أن الصندوق سيقدّم حلولاً تمويلية مبتكرة لكل أنواع المشاريع من خلال حزمة من المنتجات المرنة والمتنوعة، تشمل منتجات التمويل بجميع صورها بما فيها الاستثمار وأدوات الدين والضمانات المعززة للائتمان، مستهدفًا بذلك رفع مشاركة القطاع الخاص والإسهام بتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية في قطاعات مستهدفة مثل الطاقة، المياه، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة، التعليم، الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، تحول الطاقة، والقطاع البلدي.

وأكد المهندس إسماعيل السلّوم، أن الصندوق من خلال منسوبيه وشريكه الإستراتيجي شركة بلاك روك، عازمون على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الإسهام بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية بالمملكة وفق أفضل الممارسات التمويلية العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة محلياً ودولياً، ويسهم برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65% كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح في ختام تصريحه، أن الصندوق سيسعى للمشاركة الفعّالة مع باقي الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وكذلك دعم توجهات المملكة نحو تعزيز الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، مسهماً في تطوير مشاريع مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.