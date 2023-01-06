السماح بالتلقيح الصناعي لإنتاج الماشية العضوية

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حدد مشروع دليل اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية، معايير إنتاج الماشية العضوية، والتي تمثلت بأن تكون ولدت ونشأت في الحيازات العضوية باستثناء ما خصص لأغراض التناسل، مع السماح بالتلقيح الاصطناعي.

واشترطت ضوابط المدخلات المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية، أن يكون المدخل ضروريًّا لضمان الإنتاج المستدام وضروريًّا للمحافظة على كمية ونوعية المنتج.

فيما حظرت المدخلات التي يحصل عليها بواسطة الوسائل الضارة بالبيئة.

وتضمنت ضوابط مكافحة الحشائش والأعشاب الضارة، أن يلتزم المُنتِج بعدم استخدام أي مواد تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات عند مكافحة الأمراض والآفات في وحدة الإنتاج، وأن تكون المواد المستخدمة في المكافحة غير قابلة للامتصاص داخل النبات وتعمل من الخارج.

وألزمت معايير الإنتاج النباتي العضوي، بأن تستخدم ممارسات الحراثة والزراعة التي تحافظ على خصوبة التربة وتحسن من استقرارها وتحافظ على التنوع الحيوي فيها، وتمنع انضغاط وتعرية التربة.

وشملت معايير إنتاج الدواجن، أن تكون التربية المخصصة للإنتاج العضوي في مناطق مكشوفة معرضة للهواء النقي ولا يجوز وضعها في أقفاص داخل وحدات الإنتاج، مع مراعاة اختيار السلالات المتأقلمة، وأن تكون الصيصان العضوية موثقة من جهة التوثيق.

وتمثلت معايير إنتاج النحل العضوي في اختيار السلالات المتأقلمة مع الظروف المحلية والمقاومة للأمراض، وأن تكون طوائف النحل من مصدر عضوي أو طبيعي.

وتضمنت معايير إنتاج الأحياء المائية، أن تؤسس تربيتها على مجموعة الأحياء المائية الصغيرة الناشئة من أمهات وحيازات عضوية، وفي حال عدم توفرها يمكن إدخال أحياء مائية منتجة بطريقة غير عضوية إلى الحيازة.