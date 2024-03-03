السماح لحامل تأشيرة الدراسة طويلة المدى بالعمل الجزئي بالمملكة

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أكد الدكتور سامي الحيسوني، مدير مبادرة التأشيرة التعليمية، أنه يسمح لحامل تأشيرة الدراسة الطويلة المدى بالعمل الجزئي في المملكة وفق الضوابط واصطحاب أسرته كذلك.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “يا هلا” أن مدة التأشيرة تصل إلى سنة فأكثر، فيما تصل مدة التأشيرة القصيرة إلى 6 أشهر، ويمكن مدها 6 أشهر أخرى، وتكون في الأصل حسب طبيعة البرنامج، بحسب ما تقدم الجامعات الحكومية، أو الأهلية، والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وأوضح أن مبادرة “أدرس في السعودية” تشمل جميع التخصصات الحكومية والأهلية وجميع المراحل الدراسية بما فيها الماجستير والدكتوراه.

وبين أن العدد مفتوح في جميع الجامعات بمبادرة “أدرس في السعودية” والبرامج القصيرة لا يشملها قرار الـ5%.