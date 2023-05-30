السماح للأهلي بالتسجيل.. وقبول التدابير الوقتية

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أصدر النادي الأهلي السعودي بياناً رسمياً يؤكد فيه قبول هيئة التحكيم في محكمة التحكيم الرياضي CAS التدابير الاحترازية وإيقاف منع التسجيل لحين صدور القرار النهائي، على خلفية قرار إيقاف النادي فترتي تسجيل بسبب قضية اللاعب لويس غرابان القاضي بسداد 1.2 مليون دولار.

وأضاف النادي الأهلي «عليه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع عدد من المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برفع استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وسجلت القضية بالرقم CAS2023/4/9553 وعلى إثر ذلك تم تقديم دفوع النادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار وفقاً للمسوغات القانونية التي تحددت في ضوء استراتيجية هيئة الدفاع. وعليه تم إبلاغ النادي اليوم عصراً بصدور قرار من هيئة التحكيم بقبول إجراءات التدابير الاحترازية وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية».