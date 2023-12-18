“السهر” يزيد خطر الوفاة المبكرة

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كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يفضلون السهر يواجهون خطراً متزايداً بنسبة 9% للوفاة المبكرة، مقارنة بالأشخاص الذي يستيقظون باكراً.

وخلصت الدراسة الفنلندية التي تابعت 23 ألف رجل وامرأة منذ عام 1981 حتى 2018، إلى أن هذا الخطر المتزايد لا يرتبط بمدة النوم نفسها، بل بالعادات التي يمارسها الأشخاص الذين يبقون مستيقظين حتى وقت متأخر، مثل استهلاك الكحول والتدخين حيث تساهم في تقليل العمر المتوقع لهؤلاء الأشخاص.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يبقون مستيقظين حتى وقت متأخر كانوا يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنا ويستهلكون المزيد من المخدرات والسجائر والأطعمة الجاهزة والحلويات وغير ذلك.

وأضافت أن الذين يسهرون أو من يطلق عليهم “بومة الليل” أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين، مما يعني أن عضلاتهم تتطلب المزيد من الأنسولين حتى يتمكنوا من الحصول على الطاقة التي يحتاجونها.