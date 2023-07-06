السواحة يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة تووس-القابضة الصينية لإرساء ركائز نجاح واحات الابتكار في المملكة

المناطق_واس

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارتي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في جمهورية الصين الشعبية , اليوم، مع رئيس مجلس إدارة شركة تووس-القابضة الصينية ( TusHoldings) وانغ جيوا وقيادات الشركات التابعة لها، لوضع التوجه المستقبلي للشراكة، وإنشاء حاضنة للابتكار في التقنيات العميقة بكاكست تكون باكورة انطلاق حاضنات الابتكار المُشتركة، وذلك ضمن التعاون المُشترك بين البلدين الصديقين.

واستعرض الشراكة المُثمرة مع شركة تووس في إرساء ركائز نجاح واحات الابتكار في المملكة لتشمل البُنى التحتية التأسيسية والرقمية ، والموارد والمنصات الرقمية الداعمة لتقدّيم أفضل الخدمات والمُمكّنات لمنظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة المُحتضنة والشركات التقنية المُستضافة على اختلاف أحجامها، والتي أثبتت نجاحها من خلال تبني إنشاء عدد من واحات الابتكار في جمهورية الصين الشعبية ومساهمتها واستثمارها في إنشاء واحات الابتكار في عدد من الدول المُتقدمة مثل المملكة المتحدة، وجمهورية روسيا الاتحادية.

وأوضح المهندس السواحة أن هذه الواحات سيكون لها أثر إيجابي على تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة والمساهمة في بناء اقتصاد مُستدام.