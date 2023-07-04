السواحة يلتقي كبرى الشركات التقنية والابتكارية ونخبة من المستثمرين في العاصمة بكين

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التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة،اليوم في العاصمة الصينية بكين ، نخبة من قادة كبرى الشركات، وصناديق رأس المال الجريء، والمستثمرين

في مجالات الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، وذلك في اللقاء الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع صندوق eWTP Arabia وجمعية رواد الأعمال السعودية الصينية.

وأشاد معاليه – خلال اللقاء- بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية،وأهمية مد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المشروعات التقنية والمبادرات في مجال التقنية والابتكار، خصوصاً في ظل وجود خارطة طريق تتيح المواءمة بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

واستعرض السواحة عدداً من نماذج الشراكة الناجحة بين البلدين في عدد من المجالات،إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة.

ويأتي اللقاء – الذي استضاف أكثر من 130 شركة صينية معنية- في إطار الجولة التي يقوم بها معاليه على رأس وفد سعودي رفيع المستوى إلى جمهورية الصين الشعبية؛ لتوسيع الشراكة بين البلدين الصديقين على صعيد التقنية والفضاء والابتكار.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي،ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي،وعدد من المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار.