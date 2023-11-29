“السواحه” يجتمع بمسؤولي غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز سبل الشراكة والفرص الاستثمارية بين البلدين

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اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أمس، بنائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، لتعزيز سبل الشراكة والفرص الاستثمارية بين البلدين، وذلك ضمن جدولة زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الجانبان، المجالات المتاحة أمام المستثمرين في قطاع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء والابتكار، والخطوات التي تقوم بها المملكة لدعم مجال العلوم وريادة الأعمال، إضافة إلى استعراض المبادرات الاستثمارية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا.

حضر اللقاء معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، وعدد من مسؤولي الجانبين.