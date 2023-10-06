السواحه يناقش مع عدد من الوزراء الكوريين الشراكة الإستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

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اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمعالي وزير الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا الجنوبية لي سانغ-مين، ومعالي وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لي جونغ-هو، ومعالي وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والناشئة الدكتورة لي يونغ.

وناقش السواحه مع الوزراء, بحضور وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية، والبرامج المشتركة في مجال الابتكار الرقمي، وتنمية القدرات البشرية، والتقنيات المتقدمة.

وتناول الاجتماع مناقشة مجال الحكومة الرقمية، ومبادرات تطويع البيانات الضخمة، والتوائم الرقمية، والتقنيات الحديثة لتحقيق النمو والازدهار، بالإضافة إلى دعم الرياديين وفتح الأسواق المشتركة والتكامل والشراكة بين منظومتي ريادة الأعمال الرقمية وتوليد الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاءات؛ كل من معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية سامي السدحان.