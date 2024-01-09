السوبر الإسباني ينطلق غداً في الرياض بديربي مدريد

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تنطلق غدًا منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة على أراضيها للمرة الرابعة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الحالي، بمشاركة أربعة فرق؛ وهي: (ريال مدريد- برشلونة- أتلتيكو مدريد- أتلتيكو أوساسونا)، في منافسات مثيرة متوقعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وتنطلق البطولة غداً بمواجهة تجمع ريال مدريد بجاره أتليتكو مدريد عند العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يأمل الريال أن يتوّج باللقب الكبير للمرة الثالثة على أراضي المملكة، وهو الذي يشارك في هذه النسخة كونه حاملًا للقب كأس ملك إسبانيا، في الموسم الماضي 2022- 2023، فيما يسعى منافسه أتليتكو مدريد إلى الفوز باللقب لأول مرة من الأراضي السعودية، بعد مشاركته في النسخة التي أقيمت مطلع العام 2022م، واحتضنتها الرياض، وغادر حينها من نصف النهائي بعد خسارته أمام منافسه أتليتكو بلباو.

وبالنظر إلى ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني ، وقبل الحضور في المملكة لخوض غمار منافسات السوبر، فإن ريال مدريد يتربع على صدارة البطولة برصيد 48 نقطة، فيما يبتعد خصمه أتلتيكو مدريد بفارق (10) نقاط عن المتصدر، وهو ما فرض عليه الوجود في المركز الخامس برصيد (38) نقطة.

وفي المواجهة الثانية من البطولة التي ستقام بعد غدٍ الخميس في ذات التوقيت ” العاشرةِ مساءً”، يلتقي فريق برشلونة نظيره أتليتكو أوساسونا، حيث يأمل الفريق الكتالوني (بطل الدوري الموسم الماضي) أن يكرر إنجازه الذي تحقق قبل عام من الآن على أراضي المملكة، حين حقق اللقب بفوزه على غريمه التاريخي ريال مدريد، كما تسعى فرقة المدرب تشافي للتتويج بأول الألقاب المحلية بالموسم الجاري، في المقابل يحط أوساسونا رحاله في الرياض لأول مرة، ويأمل أن يسجل المفاجأة وتحقيق لقب تاريخي يزين خزينة النادي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا هذا الموسم برصيد (41) نقطة، فيما يحضر أتليتكو أوساسونا “وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا” في المركز الـ(12)، برصيد (22) نقطة فقط.

يشار إلى أن بعثتي فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وصلتا أمس إلى مدينة الرياض، فيما ستصل بعثة فريقي برشلونة وأتلتيكو أوساسونا خلال اليوم،

وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة، تأكيدًا جديدًا على القدرات الكبيرة التي تتمتع بها، التي جعلت منها وجهة للرياضة والرياضيين، لا سيما أن هذا الحدث يعد أحد أبرز منافسات كرة القدم في إسبانيا بشكل خاص والقارة الأوروبية بشكل عام، بما تملكه عناصر الفرق المشاركة من نجوم وأسماء كبيرة تجذب الجماهير والمتابعين من أنحاء العالم كافة.