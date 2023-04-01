السودان: ارتفاع ضحايا انهيار منجم تركمان إلى 14 قتيلاً

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أكد مصدر مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية المملوكة للدولة، ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم التعدين في الولاية الشمالية، إلى 14 قتيلا، وأكثر من 20 مصابا.

وتعرض منجم تركمان لانهيار سطح أحد الجبال عصر أول من أمس (الخميس)، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى في أوساط المعدنين.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين بعد سحب المياه من موقع المنجم وتحت الأنقاض، للتأكد من خلو موقع الحادث من ضحايا آخرين.

واستقبلت مشرحة مستشفى حلفا عقب الحادث 10 جثامين، تمت مواراتهم في مقبرة جماعية بالحي الرابع بعد منتصف ليل الخميس الماضي، فيما تمت الصلاة على 4 آخرين أمس عقب صلاة (الجمعة) بمسجد الحي الرابع.