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دعا رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان جميع المواطنين السودانيين القادرين على حمل السلاح للتوجه لمقرات الجيش السوداني لمواجهة التمرد.

وقد أعلن البرهان اليوم الثلاثاء عن وقف لإطلاق النار من جانب القوات المسلحة السودانية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال البرهان ” السودان يتعرض لمؤامرة تستهدف تمزيق نسيجه، وهناك من استعان بالمرتزقة لتنفيذ جرائم ضد السودانيين”.

وأضاف البرهان ” قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات عدة ترقى لجرائم حرب، الجيش السوداني يعمل على مواجهة وتدمير مجموعات التمرد التابعة لحميدتي، وما حدث في دارفور من قبل الدعم السريع يرقى لجرائم ضد الإنسانية ، وحميدتي حاول اختطاف البلاد لمصالحه الشخصية”.

واختتم البرهان تصريحاته بالقول “كل من هو قادر على حمل السلاح فليذهب لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد”.