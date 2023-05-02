السودان.. “المعـارك” تشتد بالخرطوم و”الكونجرس” يُحذر من الخروج عن السيطرة

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تواصلت غـارات جوية وانفجـارات ورشقات ناريـة خلال الساعات الماضية في أنحاء عدة بالعاصمة السودانية الخرطوم رغم الإعلان عن هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع.

وتسببت الاشتباكـات الداميـة التي دخلت أسبوعها الثالث في نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.

انفجـارات وإطلاق رصـاص بالخرطوم

سمعت أصوات انفجـارات وإطلاق رصـاص في مناطق مختلفة من الخرطوم التي يناهز تعدادها خمسة ملايين نسمة.

وطالت الاشتبـاكات حتى الآن 12 من الولايات الـ18 في السودان الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة، بينما تتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحـرائق بما في ذلك داخل مخيمات النازحين.

الكونجرس: الصـراع بالسودان خرج عن السيطرة

قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن الصراع بين الجيش والدعم السريع يخرج عن السيطرة، مبديةً قلقها من التعبئة في دارفور على أسس عرقية.

وأضافت اللجنة، أن هناك ضرورة لوقف القتـال في السودان حتى لا يصل إلى حـرب أهلية، مشددةً على أهمية جلوس وتفاوض أطراف النزاع بالسودان.

فرار 40 ألف سوداني إلى مصر

يتحمل آلاف السودانيين، تكاليف باهظة للسفر شمالاً إلى مصر على متن حافلات وشاحنات هرباً من الظروف التي تمر بها بلادهم.

ويخشى البعض في الخرطوم من ترك منازلهم وممتلكاتهم دون حماية أو المغادرة في رحلة شاقة مع أقاربهم المرضى أو المسنين.

بدورها أعلنت مصر، أن 40 ألف سوداني عبروا حدودها، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 800 ألف قد يفرون من السودان الذي يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة إذا استمر القتـال.