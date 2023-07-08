السودان.. انفجارات بالخرطوم وأم درمان

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دوت أصوات انفجارات وقصف طال مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم.
كما دوت انفجارات مماثلة في منطقتي «أم درمان» و«الخرطوم بحري»، وذلك بعد يوم من مزاعم لقوات الدعم السريع بأن أفرادًا من الجيش انضموا إلى صفوفها، وفق «أخبار الشرق».
كانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت أن قوات الدعم السريع تريد أن تظل جيشًا موازيًا بالبلاد، حيث تشهد البلاد تداعيات «محاولة انقلابية فاشلة» ارتكبتها قوات الدعم السريع
واعتبرت الحكومة السودانية أن الاتفاقيات المقررة لوقف إطلاق النار تقوم قوات الدعم السريع باستغلالها لشن اعتداءات ممنهجة.