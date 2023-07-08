السودان.. انفجارات بالخرطوم وأم درمان

كما دوت انفجارات مماثلة في منطقتي «أم درمان» و«الخرطوم بحري»، وذلك بعد يوم من مزاعم لقوات الدعم السريع بأن أفرادًا من الجيش انضموا إلى صفوفها، وفق «أخبار الشرق».