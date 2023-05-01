السودان.. جهود سعودية أمريكية تمدد الهدنة 3 أيام.. وأعداد القـتلى تتجاوز الـ 500

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توصل الجيش السوداني وقـوات الدعم السريع إلى اتفاق جديد بتمديد الهدنة لمدة ثلاثة أيام، حيث تزامن ذلك مع إصدار الأمين العام للأمم المتحدة قراراً بإرسال مسؤول كبير إلى المنطقة لمراقبة الوضع في السودان.

جهود سعودية أمريكية تمدد الهدنة

نوه الجيش السوداني إلى أنه بناء على المساعي السعودية والأمريكية وافقت القوات المسلـحة على تمديد الهدنة، مشدداً على جاهزيته التامة للتعامل مع أي خروقـات.

وأعلنت قوات الدعم السريع تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، مؤكدةً أنها ستلتزم بوقف إطلاق النـار رغم الخروقات المستمرة من قبل الجيش.

مبعوث أممي إلى السودان

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إرسال المسؤول عن الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث إلى السودان في ضوء وضع “غير مسبوق” بالبلد الأفريقي.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين، داعياً جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعـارك.

قصـف جوي في أم درمان

ووقعت أمس (الأحد)، اشتباكـات قرب مقر الجيش في الخرطوم، كما تعرضت مدينة أم درمان غرب العاصمة لقصـف جوي.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أن الحـرب أوقعت ما لا يقل عن 528 قتيـلاً و4599 جريحـاً، لكن يُرجح أن تكون الحصيلة أعلى.