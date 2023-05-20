السودان .. قوات الدعم السريع ترحب بإعلان قمة جدة

وقال بيان صادر عن “قوات الدعم السريع”: “نشكر أشقاءنا العرب على الاهتمام والتضامن الكبير مع شعبنا في هذه الظروف التي يعيشها بسبب هذه الحرب”.

وأضاف: “نؤكد حرصنا على التواصل الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة لتوضيح الحقائق خلال الفترة الماضية بشأن الأوضاع في السودان، والتي هي عكس ما أورده مبعوث (القوات الانقلابية) الذي قدم معلومات أمام ختام أعمال القمة تجافي الحقائق والواقع على الأرض”.

واختتم البيان بالقول: “ثقتنا كاملة في القادة العرب والدول الشقيقة والصديقة في تفويت الفرصة لعودة النظام البائد الارهابي إلى السلطة بواجهة قيادة القوات الانقلابية، ومعرفة حقيقة الأوضاع في السودان وأسباب الأزمة”.