السودان.. معارك محتدمة رغم مباحثات جدة وتركيا تنقل سفارتها بعد استهداف سفيرها

المناطق-متابعات

تواصلت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم، على الرغم من موافقة الجيش وقوات الدعم السريع المتناحرين على المشاركة في مباحثات جدة لإجراء محادثات حول هدنة جديدة، في حين أعلنت أنقرة نقل سفارتها إلى بورتوسودان بعد محاولة اغتيال السفير.

معارك محتدمة رغم مباحثات جدة

شهدت الخرطوم معارك محتدمة حيث سُمع دوي قصف في أنحاء المدينة، بعدما شنت طائرات تابعة للجيش ضـربات جوية في حي الرياض بالعاصمة.

وأوقعت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوماً 16قـتيلاً بين المدنيين من بينهم 12 في الأبيض على بعد 300 كيلومتر جنوب الخرطوم، ليصل إجمالي الضحايا إلى 700 قتـيل و5 آلاف جريح ونزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة.

تركيا تعتزم نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ستنقل سفارتها مؤقتاً من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار على سيارة السفير التركي.

وجاء النقل المؤقت للسفارة من الخرطوم إلى بورتسودان لأسباب أمنية، عقب تعرّض سيارة السفير التركي في السودان لإطلاق نار من مجهولين إلا أن الحـادث لم يسفر عن أي إصابات.

الصحة العالمية ترسل شحنة مساعدات طبية عاجلة

نوّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بأن مساعدات طبية عاجلة لنحو 165 ألف شخص وصلت جوًا إلى بورتسودان قادمة من دبي، ومن المزمع توصيلها إلى 13 منشأة صحية.

وتزن الشحنة 30 طناً وتشمل معدات جراحية طارئة وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، والتي تعتبر الشحنة الأولى من نوعها التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل الماضي.