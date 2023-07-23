السودان.. مقتل 11 شخصا جراء تحطم طائرة عسكرية في مطار بورتسودان

المناطق_متابعات

أفادت مصادر عسكرية، الأحد، بتحطم طائرة عسكرية من طراز أنتينوف في مطار بورتسودان الدولي عقب إقلاعها نتيجة عطل فني.

وأكدت المصادر مصرع 11 من ركاب الطائرة ونقل عدد من المصابين إلى مستشفى بورتسودان.

وتتركز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، فضلا عن تهجير أكثر من 3 ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

ويعد السودان أحد أفقر بلدان العالم، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، وبينما بات أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.