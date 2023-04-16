السودان.. مقتل 25 شخصا باشتباكات الجيش والدعم السريع

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أبلغت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان لرويترز اليوم السبت أن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 183 في المواجهات الدائرة في أنحاء البلاد.

ولم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كان جميع الضحايا من المدنيين.

وقتل شخصان في مطار الخرطوم وأربعة في أم درمان وثمانية في مدينة نيالا وستة في مدينة الأبيض وخمسة في الفاشر، بحسب المصدر.

عمليات مسح

إلى هذا، أعلن الجيش السوداني أن القوات الجوية السودانية ستقوم بعمليات مسح في المناطق التي توجد بها قوات الدعم السريع.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدة مناطق في أنحاء السودان صباح اليوم، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي دعت فيه السعودية ومصر إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الأحد لبحث الوضع في السودان.

تضارب حول مناطق السيطرة

فيما تضاربت بيانات الجانبين فيما يتعلق بتطورات القتال. فقد أعلنت قوات الدعم السريع في بيان نشرته مساء اليوم السيطرة على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ومقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وكذا السيطرة على الملاحة الجوية في كافة أنحاء السودان.

وقال البيان إن قوات الدعم السريع حددت مكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجاري العمل “للقبض عليه”.

“نشر أكاذيب”

لكن الجيش السوداني نفى سيطرة قوات الدعم السريع على القيادة العامة للقوات المسلحة، وقال الجيش في بيان إن قوات الدعم السريع “تقوم بنشر الأكاذيب والترهات عن سيطرتها على القيادة العامة و التصنيع الحربي والقصر الرئاسي بينما يسقط جنودها وضباطها في شوارع الخرطوم بلا علاج ولا دواء وتختبئ قياداتها بعد أن استبانت أن الأمور ستحسم قريبا”.