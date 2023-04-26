السودان.. هروب مسؤول سابق من السجن.. والأمم المتحدة تؤكّد سريان الهدنة

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أكّد مبعوث الأمم المتحدة بخصوص السودان صمود وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية حتى الآن في بعض المناطق، في حين هرب مسؤول سوداني سابق في نظام البشير من سجن كوبر مع آخرين، بينما تواصل بريطانيا وهولندا إجلاء رعاياها من البلاد.

الأمم المتحدة تؤكّد سريان الهدنة

أفاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان يبدو صامداً في بعض المناطق حتى الآن، لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية.

هروب مسؤول سوداني سابق من سجن كوبر

اعترف أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، بـ “مغادرته” ومسؤولين سابقين آخرين سجن كوبر الواقع بمنطقة بحري في العاصمة الخرطوم.

وأوضح هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد هو والمسؤولون السابقون الآخرون للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره، مشيراً إلى أنهم قادرون على توفير الحماية لأنفسهم.

بريطانيا وهولندا تواصلان إجلاء رعاياهما من السودان

واصلت السلطات البريطانية إجلاء رعاياها البالغين 4 آلاف شخص من السودان، حيث ستغادر طائرات عسكرية من مطار خارج الخرطوم وستكون متاحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، أن طائرة على متنها 104 أشخاص تم إجلاؤهم من السودان عبر الأردن قد هبطت في مطار أيندهوفن بجنوب هولندا.