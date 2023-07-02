السودان يكسب لبنان في «الألعاب العربية»

المناطق_الرياض

استهل المنتخب السوداني الأولمبي لكرة القدم، دورة ⁧الألعاب الرياضية العربية الـ15، بالفوز«3-0» على المنتخب اللبناني، ضمن مباريات المجموعة الأولى، الأحد.

وعلى ملعب 19 مايو في مدينة عنابة الجزائرية، سيطر لاعبو المنتخب السوداني على انطلاقة المباراة، وسجلوا هدف بواسطة محمد الجزولي لينتهي الشوط الأول لصالحهم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ضاعف الجزولي النتيجة لصالح المنتخب السوداني بالهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، قبل أن يعزز سيلمان عبدالله النتيجة بهدف ثالث، ليحصد المنتخب السوداني أول 3 نقاط.

ويلاقي السودان نظيره الجزائري «المستضيف»، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية، فيما يواجه المنتخب اللبناني نظيره العماني في اليوم ذاته.



ويلعب المنتخب السوداني ضمن المجموعة الأولى في دورة الألعاب التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5-15 يوليو الجاري، إلى جانب منتخبات لبنان والجزائر وعمان.