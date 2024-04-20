السويدي إيكيرمان .. بطل كأس العالم 2024 لقفز الحواجز

المناطق_الرياض

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، بحضور البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب كاس العالم لقفز الحواجز على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، وذلك في اليوم الختامي من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.

ونجح الفارس السويدي والمصنف الأول عالمياً بالمحافظة على لقبه للعام الثاني على التوالي وحسم الشوط (ارتفاع ـ 1.60 متر) بدون أخطاء طوال البطولة بزمن وقدره 67.33 ثانية، وسط حضور جماهيري كبير غصت بهم مدرجات “أرينا” البطولة.

ونال المركز الثاني في البطولة، الفارس الفرنسي جوليان إيبالارد بزمن وقدره 66.52 ثانية (4 أخطاء)، وجاء ثالثاً الفارس السويدي بيدير فريدريكسون بزمن وقدره 66.39 ثانية (6 أخطاء).

وانطلقت البطولة الأربعاء الماضي في الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 51 فارس وفارسة بـ 60 جواد يمثلون 24 دولة، وبجوائز مالية بلغت 2,6 مليون يورو (10.4 مليون ريال)، تعد الأغلى في تاريخ كؤوس العالم لقفز الحواجز.

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن اختيار السعودية لاستضافة النهائيات في نوفمبر عام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ولتكون السعودية الدولةَ الـ 12 في سجل الدول المستضيفة.