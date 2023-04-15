السويلم: “خيرك وصل” تواكب شهر رمضان بالأعمال الخيرية وسط تعاون أكثر من 3200 جمعية أهلية

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جسدت حملة “خيرك وصل” التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ والتي واكبت شهر رمضان المبارك؛ تعاون أكثر من 3200 جمعية أهلية؛ مما يرسخ رؤية المملكة 2030؛ في زيادة اسهامات هذا القطاع في العمل التنموي الاجتماعي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، أن الحملة التي تضمن وصول التبرعات لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً؛ تُعد رسالة شُكر من القطاع غير الربحي إلى كل المتبرعين على مساهماتهم.

وأضاف السويلم أن عمليات التبرع عبر الجمعيات الأهلية ومنصات التبرع الرسمية تتسم بالسلاسة والموثوقية والأمان، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي يعمل ضمن نظام يتسم بالحوكمة، بما يساهم في فعالية وكفاءة وصول التبرعات للمستحقين بمختلف فئاتهم، بعيداً عن المخاطر المحتملة التي تنجم عن التبرعات العشوائية.

وأفاد أن حملة “خيرك وصل” تأتي ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي يطلقها المركز لتنمية القطاع غير الربحي، للتوعية بمجالاته، وما يقدمه من خدمات مختلفة للأفراد والمنظمات، وجهوده المستمرة في مجال الأعمال الخيرية والتنموية؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة بشكل فعال في خلق مجتمع حيوي.