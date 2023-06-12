“السياحة”: تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وتأشيرة الشنغن الدخول للمملكة

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أعلنت وزارة السياحة، عن تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة الشنغن الدخول إلى المملكة.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.

وأضافت وزارة السياحة، أن لائحة التأشيرات المعدلة تمنح استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أمريكا أو بريطانيا أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن تكون مفعلة.

وقال أحمد الخطيب، وزير السياحة، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أصبح بإمكان حاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن) والمملكة المتحدة، والمقيمين فيها من استخراج التأشيرة السياحية الالكترونية؛ ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة الرامية لتطوير الخدمات السياحية وتسهيل دخول الزوار، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية”.