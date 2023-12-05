“السياحة” و “المعارض والمؤتمرات” توقعان مذكرة تعاون للتنمية السياحية

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وقعت وزارة السياحة ممثلة بمدير عام تنفيذ سياسات التوطين عبدالسلام التويجري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ممثلة بمدير إدارة تطوير الأعمال والتسويق، مذكرة تعاون تهدف إلى تذليل المعوقات أمام التنمية السياحية في المملكة.

ونصّت المذكّرة على تأسيس آلية للتنسيق المشترك وتسهيل الإجراءات فيما يخص المشاريع والأنشطة السياحية، وذلك لتوحيد الجهود ومنع الازدواجية، وتنمية القدرات البشرية في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتبادل الافكار التجارب، والتعاون لترخيص وتصنيف الصالات الفندقية في المملكة، مما يسهّل إقامة المعارض والمؤتمرات، والعمل على تحديد المعايير المطلوبة للبنية التحتية لمراكز المعارض والمؤتمرات ومرافقها وممكّناتها التي تسهم في إثراء رحلة وتجربة الزائر.

وتشير الاتفاقية إلى الدور التكامليّ بين الجهتين لتزويد الفنادق والمنشآت السياحية بأحدث البيانات والإحصائيات ونسبة النمو المحتملة لربطها بنموّ المعارض والمؤتمرات.