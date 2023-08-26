«السيبراني»: تحذير أمني «عالي الخطورة» في منتجات «ChromeOS».. بادروا بالتحديثات

المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (السبت) تحذيرًا أمنيًّا «عالي الخطورة»، حول ثغرات في منتجات ChromeOS، داعيًا إلى المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية.

وكشف المركز أن Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل (Stable channel for ChromeOS and ChromeOS Flex)، حيث تعرّض الثغرات لعدد من التهديدات، تتمثل في تمكين المهاجم من استغلالها لتنفيذ ما يلي: إعادة استخدام الذاكرة (Use-After-Free)، ثغرة (Type Confusion)، تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow)، ثغرة تجاوز حدود الذاكرة (Out-of-bounds Memory Access).

وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نظام التشغيل (Stable channel for ChromeOS and ChromeOS Flex) إلى 116.0.5845.120 (Platform version: 15509.63.0)، وللمزيد من التفاصيل، يمكن اتباع الرابط التالي: https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/stable-channel-update-for-chromeos_25.html.