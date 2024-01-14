السيتي يقلب تأخره لفوز على نيوكاسل وتشيلسي يتغلّب على فولهام

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قلب مانشستر سيتي حامل اللقب تأخره أمام مضيفه نيوكاسل إلى انتصار في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم، في الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجّل لمانشستر سيتي أولاً بيرناردو سيلفا في الدقيقة 26، ليسجّل نيوكاسل بعدها هدفين عن طريق أليكسندر إيزاك وأنطوني جوردون في الدقيقتين 35 و37، فيما استكمل مهرجان الأهداف في الشوط الثاني بهدف التعادل لدي بروين في الدقيقة 74، ثمّ هدف الفوز لأوسكار بوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 43 نقطة، والمركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدّر ليفربول، في المقابل توقّف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، حقق تشلسي فوزه الثالث توالياً في الدوري أمام ضيفه فولهام بهدف وحيد، سجّله كول بالمر من ركلة جزاء في الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي فولهام في المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.