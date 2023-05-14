السيتي ينذر الريال بثلاثية إيفرتون

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تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثالث تواليا، بعدما حقق انتصارًا ثمينًا 3-0 على مضيفه إيفرتون، الأحد، في الجولة الـ36 من المسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل انتفاضته الجامحة في المسابقة، عقب تحقيقه فوزه الـ26 في البطولة خلال الموسم الجاري والـ11 على التوالي، إلى 85 نقطة من 35 لقاء، ليبقى متربعا على الصدارة.

ويتفوق فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي يخوض مباراته الـ36 في البطولة هذا الموسم ضد ضيفه برايتون في وقت لاحق.

وأصبح مانشستر سيتي، الذي لم يعرف سوى نغمة الفوز منذ تعادله 1-1 مع مضيفه نوتينجهام فورست في المرحلة الـ24 للبطولة، بحاجة للحصول على 6 نقاط فقط في مبارياته الثلاث المتبقية في المسابقة هذا الموسم، من أجل التتويج رسميا باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والخامسة في المواسم الستة الأخيرة، دون النظر لنتائج لقاءات أرسنال الثلاثة الأخيرة في المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي تكبد خسارته الـ18 في البطولة هذا الموسم، عند 32 نقطة، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء، حيث ظل في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط.

وافتتح النجم الألماني إيلكاي جوندوجان التسجيل لمانشستر سيتي عند الدقيقة 37، قبل أن يضيف النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند الهدف الثاني «39».

ورفع هالاند رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 36 هدفا، ليواصل التحليق في صدارة قائمة هدافي المسابقة في الموسم الجاري، بفارق 9 أهداف أمام هاري كين، نجم توتنهام صاحب المركز الثاني.

ويأتي هذا الانتصار، ليمنح مانشستر سيتي قوة دفع قوية قبل مباراته المرتقبة ضد ضيفه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.