السيسي عقب فوزه بالانتخابات: الجمهورية الجديدة تمتلك القدرات العسكرية التي تحافظ على أمنها القومي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه سيكون صوت المصريين ومدافعا عن حلمهم، وأنه سيستكمل الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية.

وقال السيسي، في كلمة له، في أول تصريح بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة، إن “اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم للحرب في قطاع غزة، الغير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية”.

وأضاف أن “إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية”، معربا عن عظيم امتنانه لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث، وفي هذا الظرف الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات في مقدمتها الحرب الدائرة على الحدود الشرقية، بحسب قوله.وأوضح السيسي أن “الحرب في غزة تستدعي استنفار جهودنا للحيلولة دون استمرارها لما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام”، مؤكدا أن “الجمهورية الجديدة تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسباتها”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ‏بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية ‏لعام 2024.‏

وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح لمنصب الرئاسة المصرية، حازم عمر، على مليون و968 ألفا 325 صوتا، بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء في المركز الثالث، فريد زهران، بمليون و776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات، أما عبد السند يمامة، فجاء في المركز الرابع بحصوله على 822 ألفا و606 أصوات، بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي، أن “عدد المقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية المصرية، 67 مليون و32 ألفا و437 ناخبا، وأن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في داخل وخارج البلاد 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا، بنسبة 66.10%”.

وأكد بدوي، أن “نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، هي الأعلى في تاريخ مصر”، مشددا أن “العملية الانتخابية لم تشوبها تجاوزات أو خروقات، وأنها حازت على إشادة من بعثات دبلوماسية ومنظمات محلية ودولية، فضلا عن الناخبين أنفسهم”.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فإنه يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت، من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب “الوفد”، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب “الشعب الجمهوري”.