السيسي يدعو لوقف الحرب الروسية الأوكرانية على هامش قمة المناخ

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح الشق الرئاسي للدورة الـ27 لمؤتمرالأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، اليوم الإثنين: «إحنا محتاجين نتحرك وندعوا إليه بتكلم على أزمة كبيرة يمر بيها العالم، الأزمة الروسية الأوكرانية».

وأضاف: «بوجه نداء لو تسمحولي باسمك واسمي من أجل أن تتوقف هذه الحرب.. من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي عانت من تبعات أزمة كورونا وتحملناها والآن نعاني أيضا من هذه الحرب».

وتابع الرئيس السيسي: «أنا بنادي باسمكم واسمي أن تتوقف هذه الحرب»، مردفا: «مستعدون للتحرك من أجل وقف هذه الحرب».