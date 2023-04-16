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الشؤون الإسلامية بالباحة تُجهز 433 جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 أبريل 2023 - 1:09 مساءً

المناطق_الباحة

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة جميع الاستعدادات لتهيئة “433” جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة جاهزية الجوامع والمصليات بالمنطقة؛ لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، حيث إنه تم تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع.

ونبّهت الإدارة في بيان لها بالحضور مبكراً والالتزام بالتعليمات المرورية في الحضور والانصراف؛ تسهيلاً لانسيابية الحركة للجميع، علماً بأنه ينادى للصلاة بعد شروق الشمس بربع ساعة.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 أبريل 2023 - 1:09 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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