الشؤون الإسلامية بالجوف توزع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة

المناطق_الجوف

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ الحديثة، حيث سيتم توزيع (32.896) ألف نسخة خلال الأيام القادمة.

كما تتضمن الهدية توزيع (376) نسخة من ترجمة معاني آيات القرآن الكريم إلى اللغتين الأردية والتركية.

وأعرب الحجاج المغادرين عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى – عز وجل – أن يبارك في جهودها، ويحفظ قيادتها وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان.