“الشؤون الإسلامية” بالرياض تُنفِّذ 160 درساً نسائياً عبر منصة العمل التطوعي

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نفَّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام 2024م، (160) درساً علمياً نسائياً نفَّذها (58) من الداعيات المتطوعات عبر منصة العمل التطوعي، وذلك في مدينة الرياض، ومحافظات الحريق والمزاحمية والزلفي.

وأوضح تقرير صادر عن الفرع، أن عدد المنظمين والمنسقين لهذه الفعاليات (142) متطوعاً ومتطوعة، بعدد ساعات بلغ (671) ساعة تطوعية في (145) مسجداً.

وتأتي هذه المبادرات التطوعية في إطار البرامج والأعمال، التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لحث الدعاة والداعيات المتعاونين مع الوزارة المصرح لهم بالعمل الدعوي عبر المنصة، وتسجيل كافة المناشط الدعوية ضمن الأعمال التطوعية.