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الشؤون الإسلامية بالشرقية توزع أكثر من 1000 نسخة من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ البطحاء

21 يونيو 2024 - 9:54 صباحًا

المناطق_المنطقة الشرقية

وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، أكثر من 1000 نسخة من المصحف الشريف؛ هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى ديارهم، عبر منفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأشار الفرع، إلى أن هذه النسخ تمثل إصدارات متعددة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمختلف الأحجام وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات عالمية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوزيع أكثر من 41,740 نسخة من المصحف عبر منافذ المنطقة الشرقية مع دول الخليج.

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وأعرب عدد من الحجاج عن امتنانهم البالغ وتقديرهم العميق للهدية التي تلقوها من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للقيادة الرشيدة، على ما لمسوه من خدمات جليلة وتسهيل مناسكهم حتى عودتهم إلى بلادهم.

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21 يونيو 2024 - 9:54 صباحًا
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