“الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة يبدأ توزيع المصحف الشريف على الحجاج المُغادرين

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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من المصاحف الشريفة ضمن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات عالمية على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منافذ المدينة المنورة الجوية.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن محمد مدخلي أن عملية التوزيع بدأت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، مؤكداً أن المكلفين من قبل فرع المدينة لتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين يعملون على مدار الساعة من خلال ورديات مختلفة، وسيواصل الفرع خلال الأيام القادمة توديع الحجاج وتسليمهم الهدية ضمن خطة توزيع أكثر من 900 ألف نسخة من القرآن الكريم عبر المنافذ الجوية للمنطقة.

وشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة أمس إستقبال المغادرين إلى بلادهم من حجاج بيت الله الحرام عبر المطار، معربين عن شكرهم وإمتنانهم على الهدية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وعلى الجهود العظيمة التي بُذلت لخدمة ضيوف الرحمن أثناء أدائهم نُسكهم وعباداتهم وأثناء زيارتهم للمدينة المنورة، داعين الله عزوجل أن يُديم على هذه البلاد حكومةً وشعباً نعمة الأمن والأمان والازدهار.