الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 344 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

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أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تهيئة وتجهيز 344 جامعاً ومسجداً في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ، بالإضافة إلى مصلى العيدين.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالعزيز بن صالح الشمري، أنه بدء منذ وقت مبكر تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع الأعياد بمحافظات المنطقة التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مع التأكيد على المراقبين والعاملين من الوقوف ميدانياً للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع, حرصاً على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، مع تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع، بكل مستلزماتها.

وأشار إلى أن الفرع طرح عبر المنصة الموحدة للعمل التطوعي عدداً من الفرص التطوعية لشباب وفتيات المنطقة، لتنظيم دخول وخروج المصلين والمصليات في الجوامع المتوقع أن تشهد إقبالاً أثناء أداء صلاة عيد الأضحى.