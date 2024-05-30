“الشؤون الإسلامية بتبوك” تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج 1445هـ

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعابريها من مختلف دول العالم عبر منفذ حالة عمار.

وسخرت الوزارة جميع خدماتها بمدينة الحجاج في المنفذ عبر المرافق الدعوية والإرشادية، والدعاة على مدار اليوم؛ لإرشاد وتوعية وتسهيل دخول الحجاج إلى أراضي المملكة، وإقامة اللقاءات والندوات الإرشادية والمحاضرات والدروس العلمية؛ لتعريف الحجاج بمناسك الحج، كذلك تهيئة جامع المنفذ من خلال الفرش والمصاحف والنظافة والصيانة، إلى جانب توزيع المطبوعات الإرشادية المتضمنة التعريف بالحج، وتصحيح العقيدة، والأدعية والأذكار.