“الشؤون الإسلامية” بجازان تنفذ مبادرة “رواحل الحج 2” لتوديع ضيوف الرحمن

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نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان ممثلًا بقسم التطوع التابع لإدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبادرة “رواحل الحج 2 ” التطوعية في نسختها الثانية ، الهادفة لتوديع الحجاج المغادرين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج عن طريق الحملات المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة .

وشهدت الحملة مشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة، ساهموا في توزيع 388 حقيبة و 134 مظلة شمسية وعدد من البروشورات التوعوية، وكذلك برشورات تحمل “باركوداً “لتطبيق رشد، الذي يحتوي على القرآن الكريم وعدد من الكتب العلمية في بيان مناسك الحج .

وأكد مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان خالد بن أحمد نجمي في كلمة توجيهية للحجيج في جامع الملك فهد بن عبد العزيز بمدينة جيزان؛ أهمية الالتزام بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة ، والتعاون مع رجال الأمن والتفرغ للعبادة وأداء المناسك ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع.