“الشؤون الإسلامية” بحائل تختتم البرنامج الدعوي بعنوان “اليوم العالمي للبيئة”

المناطق_حائل

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، اليوم البرنامج الدعوي بعنوان “اليوم العالمي للبيئة”، الذي اقيم في محافظة الشنان، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة .

ويهدف البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أيام إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة البيئية تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، والتذكير بنعمة الأمن، واجتماع الكلمة، ونشر الوسطية والاعتدال، والحفاظ على البيئة مسؤولية شرعية والتزام اجتماعي، وفضل التعاون على الخير بالمشاركة على نظافة البيئة والأماكن العامة، وفضل الزراعة والغرس في الإسلام وأهمية العناية بها.

وأوضح مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري، أن الاهتمام بالبيئة يعد واجبا دينيا ووطنيا، وأن هذه البرامج تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع ونشر العادات والسلوكيات الإيجابية التي تحفز على حس المسؤولية وحماية البيئة، والحفاظ على التوازن البيئي وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تولي اهتمام كبير بالجانب البيئي والحفاظ عليه وتنميته.