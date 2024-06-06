“الشؤون الإسلامية” بمكة المكرمة تُكمل جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، شملت الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة كونترات التوعية الإسلامية وكبائن الفتوى، وتفعيل الشاشات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانيين على مراقبة أعمال الصيانة ورفع التقارير بشكل فوري.

يذكر أن الوزارة قامت خلال الأعوام الماضية بعددٍ من المشروعات التطويرية من صيانة وترميم وتدعيم، ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد وأنظمة التكييف وتنقية الهواء، وفرشه بالسجاد الفاخر، وتزويده بالشاشات الإلكترونية والكونترات الخاصة بالتوعية والإرشاد.