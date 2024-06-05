“الشؤون الإسلامية” بمكة المكرمة تُكمل جاهزية مسجد الحِل بالجعرانة لاستقبال ضيوف الرحمن

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، جاهزية مسجد الحِل بالجعرانة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتتمثل الخدمات المقدمة من الوزارة (تنظيم المداخل والمخارج والممرات المخصصة للعربات لتيسير حركة الحجاج، وتجهيز المساجد بأحدث الأجهزة الصوتية والميكروفونات، والانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم، وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، والرد على أسئلة واستفسارات الحجاج من خلال كبائن التوعية الإسلامية بمشاركة الدعاة الرسميين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية على مدار الساعة، وتوزيع المطبوعات الإرشادية، وتوفير المكتبة الإلكترونية التي تتيح لضيوف الرحمن تحميل مجموعة من إصدارات الوزارة من خلال أجهزة الجوال، إضافة إلى إقامة الدروس العلمية والكلمات الوعظية).