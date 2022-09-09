الشؤون الإسلامية بنجران تعلن فتح التسجيل في البرنامج العلمي “متون”

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران فتح التسجيل في المستوى الأول من البرنامج العلمي “متون” للعام الحالي، تحت إشراف مركز الدعوة بالفرع بالتعاون مع جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بنجران “بصائر”.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بنجران المشرف العام على البرنامج الدكتور عبدالرحمن العصيمي أن خطة المستوى الأول تتناول متون: “حلية طالب العلم، ولامية شيخ الإسلام، والأصول الثلاثة، وأسباب الانحرافات الفكرية”، وذلك في جوامع “العسكري بالفيصلية، وعمر بن عبدالعزيز بحي الفهد، وابن باز بمخطط الأمير مشعل، وابن علاس بحي السحيم”.

وبيّن أن البرنامج يأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم.