الشؤون الإسلامية بنجران تُقدّم خدمات توعوية للحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة

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يُقدّم فرع يُقدّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران العديد من الخدمات التوعوية والتثقيفية للحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية عبر منفذ الوديعة.

وأوضح الفرع أنه جهز المرافق الدعوية والإرشادية، ودعمها بالكوادر الإدارية والدعوية التي تعمل على إرشاد وتسهيل دخول الحجاج إلى أراضي المملكة، من خلال توعيتهم وتثقيفهم بشروط فريضة الحج وآدابها، والإجابة على استفساراتهم وخدمتهم وتسهيل مهامهم، إلى جانب توزيع عدد من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، بالإضافة إلى شرح تطبيق “رُشد” الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستفيدين من خدماتها من الحجاج. والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران العديد من الخدمات التوعوية والتثقيفية للحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية عبر منفذ الوديعة.

وأوضح الفرع أنه جهز المرافق الدعوية والإرشادية، ودعمها بالكوادر الإدارية والدعوية التي تعمل على إرشاد وتسهيل دخول الحجاج إلى أراضي المملكة، من خلال توعيتهم وتثقيفهم بشروط فريضة الحج وآدابها، والإجابة على استفساراتهم وخدمتهم وتسهيل مهامهم، إلى جانب توزيع عدد من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، بالإضافة إلى شرح تطبيق “رُشد” الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستفيدين من خدماتها من الحجاج.ر