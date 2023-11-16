“الشؤون الإسلامية” تحصد جائزة الريادة في تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة في فئة أفضل مشروع تقني

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حصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , جائزة الريادة في تقنية المعلومات والاتصالات في فئة “أفضل مشروع تقني” والمقدمة من مجلة “cxo lnsight middle east” المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، وذلك عن مشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة.

وجرت مراسم تسليم الجائزة في حفل أقيم أمس في مدينة الرياض، بحضور لجنة أمناء الجائزة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات الفائزة، حيث تعد هذه الجائزة هي (الثامنة) من ضمن العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والوطنية للوزارة في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات في إنجاز نوعي.

الجدير بالذكر أن مشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة يهدف إلى إجراء تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة بشكل تفاعلي، خطوة بخطوة باستخدام تقنيات العالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد، وذلك بمحاكاة المناسك بشكل أقرب للواقع تعتمد على نمذجة واقعية ذات جودة عالية، وذلك لتقليل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج قدر الإمكان، إلى جانب تعريف غير المسلمين الذين لا يستطيعون زيارة الأماكن المقدسة، بمعنى فريضة الحج والعمرة، وهو متعدد اللغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأردو)، ومتعدد المنصات (تطبيق على أنظمة أندرويد، وتطبيق على أنظمة IOS، وكذلك على أنظمة ويندوز، ولينيكس، ونظام MacOs).