“الشؤون الإسلامية” تختتم الدورة العلمية للدعاة والأئمة والخطباء في ألبانيا

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك أمس، الدورة العلمية الشرعية الثانية للدعاة والأئمة والخطباء في العاصمة الألبانية “تيرانا”، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ومفتي الجمهورية رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو، والملحق الديني في سفارة المملكة بالبوسنة والهرسك عامر بن بنوان العنزي.

وتناولت الدورة سلسلة من المتون العلمية في العقيدة الطحاوية، منها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأخلاق العلماء للآجري، وحائية ابن أبي داود.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة خارج المملكة؛ لتقديم العلم الشرعي وفق منهج الكتاب والسنة، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.