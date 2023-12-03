“الشؤون الإسلامية” تختتم مشاركتها في معرض الكتاب بالكويت

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، مشاركتها في المعرض الدولي للكتاب، ضمن جناح المملكة المشارك بالمعرض الذي أقيم بدولة الكويت، واستمر لمدة عشرة أيام.

وتضمنت مشاركة الوزارة عرض محتويات ومعلومات حول آلية طباعة المصحف الشريف والمراحل التي يمر بها، والإصدارات المتنوعة التي ينتجها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إضافة إلى أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، والجهود المبذولة في نشره بمختلف اللغات إلى أنحاء العالم، وعرض العديد من التطبيقات الإلكترونية التي نفذتها كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، وتطبيق رشد، إلى جانب التعريف بجهود الوزارة في مجال الدعوة من خلال برامجها المتعددة والمتنوعة التي تقدمها والتي تعكس المنهج الإسلامي المعتدل، ورسالتها السامية التي تعكس توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.