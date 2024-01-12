“الشؤون الإسلامية” تختتم مشاركتها في معرض خدمات الحج والعمرة بجدة

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشاركتها في معرض ومؤتمر الحج والعمرة ، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي جاء تحت شعار “الطريق إلى النسك” في نسخته الثالثة.

وحظي المعرض والمؤتمر خلال أربعة أيام بزيارة عدد كبير من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، واطلعوا على الجهود والخدمات التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين، والأعمال التي تقوم بها الوزارة من خلال الإشراف على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والتطبيقات الذكية، وأيضًا إنجازات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وتأتي هذه المشاركة ضمن حرص الوزارة على التعريف بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، ونشر المنهج الوسطي المعتدل.